Era il 23 gennaio del 1932, un sabato, quando in edicola uscì per la prima volta «La Settimana Enigmistica, periodico di giuochi, enigmi, parole crociate, scacchi, dama, bridge, sciarade, ecc». Con un prezzo di 50 centesimi di lira e una tiratura di 6.000 copie, si affacciava sul panorama editoriale dell’epoca un prodotto più unico che raro e soprattutto praticamente immutabile anche a quasi un secolo dalla sua prima uscita: testata e formato sono identici, grafica un po’ più moderna ma con i distintivi quadretti bianchi e neri del cruciverba in prima pagina che allora circondavano il viso dell’attrice messicana Lupe Velez e che oggi corrispondono al nome della britannica Felicity Jones, 39.enne stella emergente del grande schermo. Giovedì scorso, a distanza di novant’anni, il passatempo «più...