Anonymous, la diffusa confraternita di hacker, ha dichiarato guerra a Vladimir Putin. E ha già annunciato di aver mandato in tilt diversi siti governativi.

«La guerra moderna non si combatte solo con missili ed elicotteri», spiega il professor Rocco De Nicola, ordinario di informatica, direttore della scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti studi di Lucca, che insieme alla Scuola Normale di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, IUSS di Pavia, Gran Sasso Science Institute e SISSA di Trieste è una delle sei scuole superiori universitarie italiane.

Professore quanto conta la guerra informatica nello scenario ucraino, soprattutto tenendo conto della crescente aggressività di Mosca?

«Ormai, come è stato fatto notare, non si combatte più solo per cielo, per terra e per mare. Ma pure nel cyberspazio,...