Un’esigenza, ma anche un passo coraggioso. La decisione del Consiglio di Stato di metà ottobre di inserire la responsabilità sociale delle imprese - così come richiesto dal Gran Consiglio - nella legge sulle commesse pubbliche convince chi da anni, anche in ambito accademico, si batte per un’economia il più possibile sostenibile e solidale. Come Henry Peter, presidente della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI). «Lo Stato - spiega - ha il compito di far prevalere l’interesse positivo e il benessere della società». O come Federica De Rossa, avvocatessa, docente all’USI e all’università di Lucerna, nonché giudice supplente del Tribunale federale. «È un segnale positivo - dice - che si inserisce in un trend federale e internazionale». Di passo in avanti parla anche Jenny Assi, docente e ricercatrice del Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della Scuola universitaria della Svizzera italiana (SUPSI). «Il tema - avverte - è complesso perché va a toccare diversi ambiti delle aziende. Occorre dunque fare attenzione a declinarlo nel modo più realistico possibile».

Tutto questo, quando responsabilità sociale non significa soltanto sensibilità sostenibile. E quindi ambientale. Ma anche e soprattutto parità salariali, equa rappresentanza femminile nei vertici aziendali, promozione della conciliabilità lavoro e famiglia e dei congedi parentali, nonché impegno nella formazione dei giovani lavoratori. Un insieme di valori e obiettivi che si spingono al di là del quadro legale. Un insieme di pregi e finalità che stanno diventando sempre più importanti per diverse aziende. Di tutti i rami economici. Ma anche un insieme di criteri che dallo scorso metà ottobre il Consiglio di Stato vuole ritenere importanti quando si tratta di appaltare dei lavori pubblici. Da qui «la pubblicazione delle prime procedure di commesse pubbliche nel corso della prima parte dell’anno prossimo», precisa Stefano_Rizzi, direttore della Divisione dell’economia del Dipartimento finanze ed economia (DFE). Poi, se tutto andrà per il verso giusto, anche la responsabilità sociale diventerà un criterio nell’assegnazione degli appalti.

«Non è un’operazione di cosmesi»

«Quando è lo Stato ad attribuire delle commesse - riprende Peter - è logico che la responsabilità sociale non sia solo un parametro accessorio o di cosmesi, ma diventi una priorità». Il professore si rifà all’Agenda 2030, il quadro di riferimento internazionale. Che mira a rispondere alle grandi sfide del nostro pianeta. Gravi crisi come le pandemie, le catastrofi, i conflitti e le depressioni economiche hanno ribadito l’importanza di un approccio globale e sistemico che tenga conto in egual misura e in modo equilibrato e integrato della solidarietà sociale, della capacità economica e della responsabilità ecologica.

Imprese coinvolte

Una priorità. Non un’operazione di cosmesi. Ma anche «un tema che non può essere ignorato. Ecco perché la decisione del Consiglio di Stato - riprende Peter - è senz’altro positiva. Perché risponde a un’esigenza reale». Talmente reale da essere condivisa anche con le imprese, ha fatto presente il Governo quando ha comunicato la decisione. Tanto che anche «le associazioni economiche s’impegnano nella sensibilizzazione dei loro associati attraverso l’offerta di diversi strumenti operativi e la promozione di incontri formativi sul tema».

Criterio difficile da misurare

Coraggiosa. Così definisce l’introduzione della responsabilità sociale nelle commesse pubbliche De Rossa. Anche perché il Ticino è uno dei pochi Cantoni in Svizzera a essersi mosso in questa direzione. Ma anche coraggiosa perché per la prima volta l’efficienza economica non sarà l’unico criterio con cui verrà valutata un’offerta. Di più. La responsabilità sociale è destinata ad acquistare pari dignità con gli altri criteri di aggiudicazione. Anche se non sarà così facile misurarla. Perché fino a oggi i criteri hanno un nesso funzionale con l’appalto. Se l’obiettivo di un concorso è per esempio realizzare un edificio in legno svizzero, gli offerenti non hanno difficoltà a dimostrare la provenienza indigena del legname. Basta una certificazione. Ma come viene misurata per lo stesso concorso l’equa rappresentanza femminile? Quanto questa rappresentanza, detto altrimenti, è collegata in modo virtuoso - e ha quindi un nesso funzionale - con la realizzazione dell’edificio realizzato con legno svizzero? Risposte ancora non ce ne sono. Ed è probabile che arriveranno nel momento cui un offerente decidesse di fare ricorso...

«Soluzioni con le imprese»

Jenny Assi, che ha partecipato ai lavori preparatori alla revisione della legge sulle commesse pubbliche in ottica responsabilità sociale, è cosciente che il cambio di paradigma non avverrà dall’oggi al domani. Anche perché la SUPSI da anni sta approfondendo il tema. Con studi e ricerche. Ma soprattutto perché l’intenzione «è quella di trovare delle soluzioni con le imprese, così da trovare gli strumenti giusti per applicare al meglio i nuovi criteri richiesti».

Sarà «un work in progress - sottolinea la ricercatrice - e quindi sarà importante fare informazione e formazione». Tutto questo tenendo presente che «avremo uno strumento che potrà sempre essere migliorato». Fondamentale sarà insomma «non calare dall’alto il nuovo sistema ma declinare la responsabilità sociale nelle commesse pubbliche tenendo presente le caratteristiche e le peculiarità del territorio».

L’impegno della Confederazione

Il dado sembra comunque tratto. Perché anche la Confederazione si è mossa, mettendo mano alla Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub). La cui revisione è entrata in vigore lo scorso 1. gennaio. Una svolta che si prefigge di attuare un cambio di paradigma verso una maggiore sostenibilità negli acquisti pubblici ed una concorrenza basata sulla qualità. Anche perché la sola Amministrazione federale centrale ha acquistato nel 2018 opere edili, beni e servizi per 5,55 miliardi di franchi, e Confederazione, Cantoni e Comuni svizzeri assieme ne spendono globalmente 40 miliardi ogni anno, che corrispondono indicativamente all’8% del PIL svizzero.

