C’è chi circola a bordo di automobili da 50 mila o 100 mila franchi e si lamenta perché quando va in centro a fare l’aperitivo deve sborsare 2 franchi l’ora per il posteggio. «La Svizzera è troppo cara», è il classico commento.

In realtà la Svizzera è cara per quasi tutto, ma non per i posteggi. Il Parking Price Index, l’indice che paragona le tariffe di parcheggio nelle principali metropoli mondiali, è una delle rare classifiche in cui le città elvetiche non occupano le prime posizioni tra le più esose. Per quanto riguarda i costi di parcheggio, Zurigo è solo al 38. posto su 65 città, Basilea al 47. e Ginevra al 48.

A New York 30 franchi l’oraLasciare la propria automobile per un’ora in un autosilo del centro di Zurigo costa in media 4 franchi. Il doppio che a Lugano, Bellinzona o Locarno, il...