Gloria nell’alto dei cieli, canta Zucchero, ma non c’è pace quaggiù. O almeno così sembra nel calcio regionale ticinese. Tra minacce agli arbitri e «lockdown calcistico» prospettato dalla Federazione ticinese di calcio (FTC) in caso di nuove intemperanze, ecco arrivare una rissa a mantenere surriscaldato l’ambiente. Il fatto è noto. Al 67.esimo minuto della gara «di cartello» di Terza Lega tra Semine e Locarno di sabato 18 settembre, un’espulsione, una frase e un gesto inopportuni hanno scatenato una rissa tra giocatori e spettatori tale, che l’arbitro non ha potuto fare altro che interrompere la partita. Tutti negli spogliatoi, a casa e sui social - grazie a un video postato immantinente -, a interpretare la situazione e a suturare lo strappo. In attesa della sentenza da parte della FTC, abbiamo sentito il parere di quattro professionisti legati al mondo del calcio e dello sport, anche per comprendere come mai da una frase «irriguardosa» rivolta a un avversario possa poi scatenarsi l’ira degli umani.

Di trash-talking e cervello primitivo

«Occhio a non colpire il pallone di testa, potresti bucarlo con le corna». Forse il linguaggio provocatorio utilizzato da giocatori delle diverse discipline sportive non è sempre così colorito, di certo l’effetto è sovente travolgente: una zuccata alla Zidane come ai Mondiali del 2006 o pugni e calci come sul campo di calcio bellinzonese nel 2021. Ed è proprio sull’effetto che fa, che punta lo sguardo Giona Morinini, psicologo dello sport a contatto quotidiano con gli attori che compongono il mondo sportivo. «Mi chiedo se chi ‘parla’ in questo modo si renda conto dell’effetto che produce sugli altri. Si è mai chiesto quale esempio stia dando? Darsi una risposta potrebbe già fungere da deterrente per smettere di comportarsi così».

Ma non è così semplice, anche perché continuiamo a essere anche «primitivi», come osserva Morinini. «Quando si attiva un’emozione molto forte si inibisce la parte razionale del ragionamento. Scatta il meccanismo primordiale dello stimolo-risposta, per cui di fronte a una minaccia per sopravvivere o scappo o aggredisco». Cosa fare quindi affinché ciò non accada? «Molto spesso si constata che la persona responsabile di un gestaccio quando torna a pensare all’accaduto non si riconosce, o si sente in colpa, o non ci crede; questo mostra che nel momento in cui l’emozione si placa questa persona si rende conto di aver fatto una cosa insensata». Giona Morinini rileva come sarebbe importante potenziare quanto già viene fatto in parte ossia coinvolgere giocatori, allenatori, dirigenti, genitori dopo una partita. «Capire insieme come ognuno percepisce la situazione e quali alternative potrebbe immaginare, porta ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie azioni».

«Sabato scorso io c’ero»

Livio Bordoli, responsabile tecnico della FTC, oltre a formare animatori e allenatori, ogni settimana si aggira sui campi ticinesi per seguire sia partite del movimento giovanile, sia partite degli attivi. «Sabato scorso ero presente alla partita tra Semine e Locarno e sinceramente mi sento di dire che la figura degli allenatori ne è uscita molto bene, quella dell’arbitro non è mai stata messa a repentaglio, per cui è stata proprio la scintilla tra un paio di giocatori ad avere scatenato la rissa».

Un’osservazione da inquadrare nell’attività svolta dalla Federazione ticinese di calcio. «Sono anni che, oltre a seguire le direttive dell’Associazione svizzera di Football (ASF) proponiamo teorie inerenti allo sviluppo sociale, che vanno dall’etica all’omofobia, all’utilizzo degli smartphone, che possono avere, come abbiamo visto, un effetto scatenante». Il messaggio che viene lanciato a chi vuole diventare allenatore è molto chiaro. «Prima che allenatori, noi vogliamo educatori e formatori. Da due anni puntiamo molto sulla comunicazione e sul coaching che riteniamo più importanti che studiare il gioco a livello tecnico e tattico, specialmente con i ragazzi o con chi è alle prime armi».

A proposito di armi invece ne ha affilate tante, Livio Bordoli parla chiaro. «Il comportamento in panchina degli allenatori deve essere esemplare. Siamo sulla buona strada. Basta poco per essere provocati, ma questo è un po’ l’aspetto malsano della società. Non siamo felici di vedere queste situazioni, facciamo del nostro meglio affinché non succedano e nel limite del possibile che non si ripetano».

Gli arbitri non c’entrano

Massimo Busacca, capo degli arbitri FIFA, di partite ne ha viste e arbitrate tante. Da quelle degli allievi, al calcio regionale, per poi raggiungere categorie nazionali, continentali e mondiali. Riprendendo quanto osservato da Livio Bordoli, per l’ex arbitro internazionale sarebbe opportuno riportare il gioco a centrocampo. «Non sono convinto, parlando in termini generali, che il problema degli episodi di violenza sui campi sia dovuto alle condotte arbitrali».

Inutile tuttavia girarci attorno. Come mai la figura dell’arbitro viene così poco considerata dal pubblico - ma anche dai giocatori, se si considerano le loro reiterate proteste nei confronti dei direttori di gara? «La violenza che si riscontra sui campi di calcio è un po’ uno specchio della società in cui viviamo. Certo, la decisione arbitrale, che è umana, può cambiare il corso di una gara, ma nello sport è fondamentale che si accettino le regole del gioco. Nello stesso tempo, singoli episodi di violenza non devono infangare tutto quanto di buono viene fatto. Insomma, il bene supera il male».

Male che fanno i calci e i pugni ricevuti sui campi da gioco cantonali a cui si aggiungono le ferite provocate dalle parole scagliate in modo irriflesso sugli avversari. Una situazione che Massimo Busacca ha ben conosciuto durante la sua carriera. «Ricordo che durante una partita di calcio regionale venni pesantemente insultato da uno spettatore. Ero agli inizi e ci rimasi male a tal punto che mi domandai ‘chi me lo fa fare di continuare ad arbitrare’?». Poi l’arbitro era salito in macchina e tornando a casa ed elaborando l’accaduto aveva deciso di non mollare. La passione e il piacere del gioco avevano prevalso su quell’episodio di maleducazione e mancanza di rispetto.

Sport significa divertimento

Che lo sport non sia solo etimologicamente divertimento ma una pratica corrente lo sa bene MoreSport, l’associazione ideata da Roy Lazzarotto nel 2009 che propone corsi estivi a ragazzi dagli 8 ai 14 al centro sportivo nazionale di Tenero. «Quest’anno abbiamo proposto 27 attività sportive, da quelle classiche come il calcio e l’atletica leggera ad altre meno note ma molto apprezzate dai ragazzi come il parkour, il paddlesurf o il tiro con l’arco. Attività che normalmente i ragazzi non hanno modo di sperimentare durante l’anno scolastico».

Roy Lazzarotto e i suoi collaboratori pongono particolare attenzione alla Carta etica dello sport redatta da Swiss Olimpyc (vedi box a lato). «Per noi è essenziale che i ragazzi comprendano quanto sia importante comportarsi in modo rispettoso verso i compagni e le cose. Puntiamo molto l’attenzione sulla lealtà nel gioco e sul confronto con la violenza». Attività sportive, ludiche, gioiose, dettate dal contesto vacanziero, ma che focalizzano lo sguardo anche sul dialogo e la comprensione. «Seguendo quanto indicato dalla Carta etica, con i ragazzi discutiamo anche di temi come il fumo o il doping». Sport è divertimento, certo, ma anche formazione del carattere.

