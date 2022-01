Non c’è domenica di votazioni senza «l’uomo col farfallino». Da trent’anni Claude Longchamp compare sugli schermi della SRF per analizzare e commentare i risultati appena usciti dalle urne. Sempre con il suo farfallino. «Quando iniziai in televisione - ricorda il politologo - mi dissero che il mio cognome era troppo difficile per gli svizzero tedeschi e che quindi dovevo trovare un segno distintivo. O una capigliatura particolare o degli occhiali speciali o un papillon. Scelsi il papillon».

Signor Longchamp, nel 2022 non sono previste né elezioni né votazioni su temi particolarmente scottanti. Sarà un anno noioso?«Non direi. Ci dovrebbe essere comunque la votazione sulla riforma AVS, in settembre».

Non sarà solo un anno di transizione?«Forse la prima metà dell’anno, ma nella seconda metà ci saranno...