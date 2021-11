Renzetti da Lugano a Roma

Dalla scrivania di comando del FC Lugano a un seggio nel Parlamento italiano? Potrebbe anche accadere presto di vedere Angelo Renzetti entrare a Montecitorio o a Palazzo Madama come rappresentante degli italiani all’estero. Il primo passo verso Roma l’ex patron del Lugano l’ha compiuto accettando di candidarsi per le imminenti elezioni dei Comites, i Comitati degli italiani all’estero. «Mi hanno chiesto di mettermi a disposizione. Ci ho pensato e poi ho accettato. Terminato il mio impegno con l’FC Lugano e oramai in pensione, anche se continuo a lavorare nel mio gruppo immobiliare, ho deciso mettermi in gioco sul piano politico. Se sarò eletto vedrò di portare la mia esperienza come imprenditore e uomo di sport e soprattutto di far arrivare a Roma la voce dei tanti italiani che vivono in Svizzera», dice.

Da Pescara al Locarnese

Classe 1954, originario di Pescara, da giovanissimo con la famiglia emigrò in Ticino, nel Locarnese. Fu un discreto portiere: dai pulcini del Locarno arrivò in prima squadra. Poi giocò a Bellinzona nell’anno dello spareggio dei granata per salire in LNA, ma la sua carriera non decollò e si chiuse nel Giubiasco e nel Malvaglia. Andò meglio come imprenditore nel settore immobiliare, anche se il calcio gli rimase nel cuore. Nel 2010 incontrò Enrico Preziosi che lo convinse ad investire del FC Lugano, acquisendo il 20% della società. Negli ultimi anni è restato praticamente solo al comando, riportando il Lugano nell’èlite del calcio svizzero. E la scorsa estate è arrivata la cessione del club agli investitori statunitensi capitanati da Joe Mansueto.

Sulle orme di altri emigranti

Angelo Renzetti, se venisse eletto nel Comites Ticino-Lugano, potrebbe ripercorrere la strada per Roma già imboccata recentemente da Simone Billi, ingegnere toscano, esponente leghista residente a Wettingen, in Argovia, eletto nel 2018, piuttosto che da Antonio Razzi, emigrato dall’Abruzzo a Emmenbruche (Canton Lucerna), che partendo dai Comites fu eletto alla Camera nel 2006 e al Senato dal 2013 al 2018.

Tre liste in lizza per il Ticino

Tornando alle elezioni dei Comites, sono tre le liste in lizza nella circoscrizione Ticino-Lugano per il voto del 3 dicembre prossimo: il «Movimento Italia Comites», che annovera appunto Angelo Renzetti come capolista, la lista «Associazionismo Solidale» e la lista «Centrodestra Unito in Svizzera». Oltre a Lugano, in Svizzera sono attive altre sei circoscrizioni: Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna, Losanna e San Gallo. Per questa tornata elettorale dei Comites sono stati effettuati dei raggruppamenti di cantoni di residenza.

