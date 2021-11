Sono più di 5.000 in Svizzera, di cui 37 in Ticino. Sono attività commerciali - non per forza ristoranti - che si professano «contro la discriminazione e l’esclusione delle persone». Attività commerciali «no vax», le definirebbe qualcuno. Attività che a volte finiscono nei guai, come il servizio di ristorazione recentemente finito sotto inchiesta in Ticino.

Di questa lista fa parte anche l’ormai arcinoto Walliserkanne di Zermatt, i cui titolari sono stati arrestati e poi rilasciati in settimana, dopo che già l’accesso al locale era stato murato con dei blocchi di cemento, per ripetuto mancato rispetto dell’obbligo di richiedere il certificato COVID.

Un episodio che ha cambiato i connotati della lista, consultabile su animap.ch. Oggi le attività che ne fanno parte non si dichiarano più «aperte a tutti», ma solo «contrarie alle misure anti-COVID». Una sottile differenza che fa da confine tra legalità e illegalità.

«Non posso permettermi multe»

«Io mi attengo alle regole - dice la titolare di un esercizio pubblico ticinese che figura su Animap - sono contraria all’obbligo del certificato ma lo chiedo comunque ai miei clienti. Non posso permettermi di prendere multe o peggio». La donna spiega di essersi iscritta alla lista nella scorsa primavera, quando il passaporto vaccinale era ancora solo un’idea allo stato embrionale. «Il mio non voleva essere un gesto sovversivo - afferma - bensì solo un messaggio di critica nei confronti della politica del Consiglio federale».

Dopo aver visto la luce nel marzo 2021 in Svizzera, in seguito Animap si è esteso a Germania, Francia, Italia, Austria e Benelux. Sempre con l’obiettivo di fornire ai consumatori una lista di attività pronte a servire chiunque, vaccinati e non vaccinati, tamponati e non tamponati. Il fatto è che dopo una prima fase di forte crescita, sono giunti anche i primi guai.

La mano della polizia

«In Austria la polizia ha iniziato a controllare in modo sistematico tutte le aziende registrate su Animap» spiega Markus, uno dei due creatori del portale. Il successivo fuggi fuggi ha reso necessaria l’introduzione di qualche filtro di protezione. In nome della tutela delle aziende iscritte, per alcuni mesi ne è stata indicata solo l’area geografica, in forma anonima. Chiunque voleva saperne di più doveva compilare un modulo di contatto.

I fatti di Zermatt hanno ulteriormente cambiato le carte in tavola. Ora le aziende sono tornate ad essere visibili a tutti, ma non assicurano più di lasciar entrare anche i non vaccinati né tamponati. Si limitano ad esprimere la loro opinione. Quella sottile differenza che le pone al riparo da guai giuridici. Anche se - va detto - molte di queste aziende non rischierebbero nulla visto che sono attive in ambiti in cui non è previsto l’obbligo di pass COVID.

«Colpiranno anche me»

«Mi sono iscritto per solidarietà verso chi è colpito da questa misura discriminatoria e perché sono contrario alla schedatura - dice un artigiano edile, anch’egli registrato su Animap -. È vero che momentaneamente il mio settore non è toccato da questo obbligo, ma fino a quando? Sono pronto a scommettere che dopo la votazione del 28 novembre, se dovesse vincere il SI’, tempo qualche settimana e il Consiglio federale estenderebbe l’obbligo di certificato COVID ovunque, come del resto già avviene in Italia e altri paesi».

Arti e scienze orientali

Oltre all’artigiano, su Animap si trovano garagisti, macellai, architetti, pittori, informatici, psicologi, massaggiatori... di tutto di più. Su oltre 5.000 iscritti, solo un paio di centinaia sono ristoranti o esercizi pubblici. Meglio rappresentati sono i negozi Bio e gli studi di yoga, shiatsu, ayurveda e via dicendo.

«Io ho studiato l’antica scienza medica - dice la titolare di uno di questi studi - so bene come mantenermi in salute e come aiutare gli altri a fare lo stesso. Penso che ogni persona abbia bisogno di un approccio individuale. Invece lo Stato ci considera tutti uguali e vuole calarci dall’alto una sua soluzione che può anche non essere adeguata».

E il portale degli scettici, che secondo Markus si arricchisce di «almeno una ventina di nuove iscrizioni al giorno», propone ora anche una sezione dedicata alle ricerche d’impiego. Su animap.jobs possono incontrarsi lavoratori e datori di lavoro che condividono la contrarietà all’obbligo di pass COVID.

In Ticino finora cinque persone multate «Puntiamo sul dialogo»

Centinaia di controlli

In Ticino la polizia cantonale e le polizie comunali hanno finora effettuato 542 controlli relativi al rispetto dell’obbligo di certificato COVID, in ristoranti, strutture ricettive e strutture del tempo libero.

«Si è prediletto un approccio volto al dialogo», spiega il portavoce Marco Frei.

Le sanzioni

Nel corso di questi controlli, sono state multate 5 persone che si trovavano al ristorante senza certificato COVID.

Il Ministero pubblico ha invece aperto una procedura ordinaria nei confronti di una gerente di un servizio di ristorazione.

