Non è solo un appuntamento consumistico, una celebrazione creata artificialmente. No, la festa degli innamorati ha origini antiche. E in Svizzera è popolare ormai da una settantina di anni, visto che tutto è iniziato nel 1949, quando, su impulso delle aziende di floricultura, si lanciò una campagna di proposte regalo in onore dell’amore. Tutt’oggi i fiori sono il regalo per eccellenza: il volume d’affari a livello nazionale nel giorno dell’amore è 2 volte maggiore rispetto a quello del giorno della settimana in cui si vende di più, il sabato.

La tradizione, poi, fa risalire la festa in onore di San Valentino all’epoca romana. L’allora papa - Gelasio I - per interrompere le feste pagane istituì, con il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il protettore degli innamorati. In origine le precedenti...