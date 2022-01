Che cosa significa il Festival della canzone italiana per me - inglese, rockettaro e Dj - che dunque vengo da un ambiente musicale molto lontano da Sanremo? Beh, innanzitutto devo confessare che per anni ho seguito questo appuntamento che in Italia, ma in tutto il mondo italofono, cade come una festa comandata, insieme al Natale, alla Pasqua e a Ferragosto. È un po’ come l’oroscopo, tutti dicono di non crederci e poi tutti lo leggono quotidianamente. Sì, ho seguito Sanremo negli anni Novanta, quando lavoravo a RTL 102.5 e avevamo una postazione fissa per trasmettere le dirette proprio a fianco al celebrato Teatro Ariston. Di quegli anni mi porto dietro soprattutto un ricordo personale, legato agli ospiti stranieri. Perché quando venne Madonna (nel 1995 presentò Take a bow e nel 1998 Frozen)...