Sprazzi di luce in mezzo al tunnel. O, chissà, forse in fondo al tunnel? Nei reparti maternità del cantone le nascite sono tornate ad aumentare. Mentre in diversi comuni la popolazione ha ripreso a crescere. Contro ogni aspettativa. Forse i dati demografici del canton Ticino per il 2021, che devono ancora essere divulgati, potrebbero essere meno drammatici di quanto si potesse immaginare.

Per ora i dati positivi sono quelli che giungono dalla Clinica Sant’Anna di Sorengo, non per niente definita la culla del Ticino, dove nel 2021 sono nati 808 bambini. Come osserva la direttrice Michela Pfyffer von Altishofen nel suo intervento a fianco, si tratta di un gradito ritorno sopra la soglia delle 800 nascite dopo cinque anni in cui invece si era rimasti al di sotto. Nel 2020, a titolo di esempio,...