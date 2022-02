Le abitudini, si sa, son dure da perdere. Anche quelle vissute male, accettate obtorto collo ma che dopo due anni avevamo ormai fatto nostre. Abitudini, appunto. Prendiamo la mascherina, tra le ‘armi’ più efficaci per arginare il maledetto virus, ci siamo sentiti dire e ridire. E noi, ubbidienti e ligi, a far scorte di ‘chirurgiche’, FFP2, persino FFP3, col terrore di rimanere senza. Oggi, a pochi giorni dal liberi tutti, quello che è stato battezzato Freedom Day - un rilassamento (quasi) totale delle misure di contenimento del virus - in pochi se la sono già sfilata completamente. E chissà quando lo faranno. Lo testimoniano i quattro personaggi interpellati, che raccontano il loro (lento) ritorno alla normalità. Eppure, eppure quante maledizioni prima di abituarci a quel pezzettino di stoffa...