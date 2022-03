«Sentivamo le sirene, il rumore dei missili in lontananza. Avevamo troppa paura. Per questo abbiamo deciso di scappare. Lo abbiamo fatto per i nostri figli». Quando la incontriamo sul sagrato della chiesa di Rancate, Olena ha negli occhi la stanchezza del lungo viaggio. Una fuga dall’orrore della guerra. E come lei il marito Volodymyr, la sorella, i nonni, e i suoi quattro figli, tra i quali la piccola Marta, che di anni ne ha appena due.

La famiglia Chaban è scappata dalla guerra provocata dai russi ed è arrivata in Ticino dopo un viaggio in auto che è durato tre giorni. Molto probabilmente sono i primi profughi ucraini che giungono nel nostro Cantone.

Le giornate a LeopoliFino all’altro ieri le loro giornate erano cadenzate dalle sirene di Leopoli. Ogni volta che ne sentivano il suono acuto,...