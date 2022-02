Lo scorso 9 gennaio, a Ginevra, il Consiglio comunale ha votato a favore di una misura riservata esclusivamente alle donne ginevrine: sconti del 20% sui prezzi di ingresso ai luoghi culturali e sportivi. L’obiettivo? Lanciare una provocazione sul gender pay day. In base ad uno studio pubblicato nel 2021, in Svizzera, il divario salariale tra uomini e donne nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018 si sarebbe ampliato arrivando a toccare il 19%. In poche parole, è come se le donne, dal primo di gennaio al 20 di febbraio (ecco perché in questo giorno cade il gender pay day) lavorassero gratuitamente, iniziando a percepire lo stipendio solo dal 21 di febbraio di ogni anno. «Le leggi riguardanti la parità salariale esistono, tuttavia il gender pay gap non sta diminuendo, sia per motivi culturali...