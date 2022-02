Che a presiedere la Federazione Sci Svizzera Italiana TiSki ci sia un Gut rientra in quei fenomeni che lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961), forse avrebbe chiamato «sincronicistici». Ma facciamo subito chiarezza. Se Marco Gut non è parente di Lara, originario di Zurigo il primo, di Lucerna la famiglia di papà Pauli, a livello di competenze sciistiche il presidente ha la sua da dire, allenatore di sci, arbitro di Swiss-Ski e della FIS, per la quale ha partecipato ai Mondiali del 2013 a Schladming. Lo abbiamo incontrato per un commento sui Giochi degli svizzeri e sui ticinesi che scivolano «a manetta» sulle tavolette.

C’è anche Lara Gut-BerhamiI ragazzi d’oro si chiamano Beat Feuz, Marco Odermatt, Michelle Gisin, Corinne Suter, Lara Gut-Berhami per lo sci alpino e Ryan Regez e Mathilde...