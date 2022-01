Estorsioni, truffe, furti. Sempre più aziende in Ticino finiscono nel mirino degli hacker. Complice il telelavoro molte imprese si scoprono inermi, indifese, vulnerabili. «In passato gli attacchi andavano a ondate, oggi l’onda è costante», sintetizza Alessandro Trivilini, responsabile del Servizio di informatica forense della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Alberto Redi, che con la sua ditta si occupa di CyberSecurity, è ancora più esplicito. «L’aumento delle minacce è devastante». Cifre esatte non ce ne sono. Perché chi viene attaccato non lo dice, rimedia alla falla, va avanti e incrocia le dita. Di sicuro però il Servizio di informatica forense della SUPSI riceve «ogni settimana 4-5 chiamate da parte di aziende e privati che hanno il sentore di essere...