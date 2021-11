Daniela sa bene cosa significa avere bisogno di uno specialista e non trovarne uno. Durante il lockdown suo figlio adolescente improvvisamente è andato in crisi. Non voleva più andare a scuola, uscire, frequentare gli amici e con il tempo i «momenti bui», quando ad esempio pigliava a pugni muri e porte, sono diventati sempre più frequenti. Non sapendo più dove sbattere la testa Daniela ha telefonato a decine e decine di psicologi e psichiatri per chiedere un appuntamento. Nessuno, neanche uno aveva un buco nell’agenda per visitare suo figlio. Prima della maledetta pandemia, che tutto e tutti ha sconvolto, Daniela avrebbe risolto abbastanza facilmente. Disperata, s’è dovuta rivolgere altrove andando incontro a tutta una serie di difficoltà non ancora risolte.

Attività rallentate

«In questi quasi due anni credo si possa dire sia successo di tutto. Dalla chiusura dello studio nel pieno della pandemia, a marzo 2020, poi nel corso di questo ultimo anno il nostro lavoro è stato decisamente condizionato dal problema dell’emergenza sanitaria», spiega il dottor Amos Miozzari, della Società svizzera di psichiatria sociale sezione Ticino. Non solo pazienti che non hanno potuto accedere a ambulatori di psicologi, fisioterapisti, dentisti, dermatologi, reumatologi... e che ora si sono messi in coda per un appuntamento. Molti quelli ancora impauriti. «Non si contano le volte in cui i pazienti hanno annullato l’appuntamento, alcuni per paura di entrare in contatto con persone malate e altri, magari raffreddati o anche solo stanchi, che preferivano stare a casa per non rischiare di veicolare il virus - riprende Miozzari -. Questa situazione è un po’ migliorata dall’ultima estate, ma ancora c’è chi rimanda o cancella una visita per prudenza».

L’alternativa

Per alcune categorie di specialisti la tecnologia è stata una mano santa. «Abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare in telemedicina - spiega il dottor Paolo Bausch, FMH psichiatria e psicoterapia -. Il che ha ridotto di molto i casi “sospesi”. Qualche paziente spaventato dalla pandemia ha preferito continuare con i colloqui in video, posticipando quelli in presenza». Evidentemente più complicata una visita via web nel caso di un paziente nuovo e, come il figlio di Daniela, giovanissimo e mai entrato in uno studio di psicoterapia.

Gli ospedali e le cliniche

Fortunatamente a tutt’oggi cliniche e ospedali hanno ripreso il ritmo pre-pandemia. «Rispetto al primo lockdown, quando l’ordinanza federale aveva fermato molte attività ospedaliere e ridotto le risorse, l’ultima ondata ha causato molti meno ritardi - spiega il professor Paolo Ferrari, capo area medica dell’Ente ospedaliero cantonale -. Tra l’estate e l’autunno siamo riusciti a recuperare bene. Dapprima i casi più urgenti, sia dal profilo medico sia psicologico, e poi tutti gli altri. Da un po’ di tempo siamo rientrati al regime ordinario». E così pure la clinica Ars Medica di Gravesano anche se, osserva il portavoce, «ci sono ancora alcuni pazienti che preferiscono rimandare l’intervento anche a causa delle disposizioni relative alle modalità di visita».

L’effetto imbuto

Il problema dei ritardi e delle lunghe liste d’attesa negli studi specialistici e in molte strutture sanitarie era emerso subito dopo il primo lockdown. Non solo in Svizzera, un po’ tutti i Paesi erano alle prese con questa nuova realtà. Anche perché ospedali e cliniche in un primo momento avevano dovuto procrastinare gli interventi non urgenti, quelli cosiddetti elettivi. A tutto ciò, come detto, s’è aggiunta la paura di contagiarsi di molte persone che avevano preferito rinunciare o rimandare visite, controlli, esami, screening... Il secondo lockdown ha peggiorato la situazione, facendo accumulare ulteriori ritardi. Nel giro di poco tempo s’è creato l’effetto imbuto. Che, come abbiamo appurato, per alcune specializzazioni sanitarie c’è ancora e ha allungato di molto le liste d’attesa.

Le cardiopatie

Pazienti impauriti, dunque. Come conferma il dottor Mauro Capoferri del Gruppo regionale della Società svizzera di cardiologia._«Ci è voluto del tempo affinché riacquistassero coraggio per tornare in uno studio medico o in un ambulatorio ospedaliero. Inoltre, in cardiologia succede anche in tempi normali che il paziente tenda a sottovalutare alcuni sintomi, pure per paura di una diagnosi sfavorevole». E Capoferri fa un salto indietro, a quei mesi di «chiusura». «Al di là delle imposizioni di legge che per un certo periodo obbligavano a visitare in ambulatorio solo pazienti urgenti (con la evidente difficoltà intrinseca di definire l’urgenza senza poter vedere la persona...) non sono state mai negate visite a pazienti che manifestavano sintomi preoccupanti. Posso affermare che non sono state precluse le cure necessarie in tempi brevi a chi ne aveva bisogno, premesso che il paziente o il suo curante avessero chiaramente segnalato questo bisogno. Purtroppo il contesto pandemico ha verosimilmente favorito questa tendenza a non segnalare i sintomi al medico con, in alcuni casi, sicuramente conseguenze potenzialmente pericolose».

Le eccezioni

Per alcune categorie la pandemia ha influenzato di poco l’attività. «Solamente nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiamo dovuto parzialmente ridurre la nostra attività in studio, la quale è poi ripresa a pieno ritmo nei mesi successivi - spiega il dottor Nicola Keller, presidente dell’Associazione dei reumatologi ticinesi -. Chi ha dolori in genere non può aspettare, per cui solo pochi pazienti hanno disdetto o posticipato le visite. Personalmente non ricordo pazienti ai quali la pandemia ha ritardato in modo fatale la diagnosi e l’inizio di un’adeguata terapia. È però anche vero che alcuni hanno preferito aspettare che la situazione sanitaria si fosse tranquillizzata prima di farsi vedere in studio. In questi casi non si è comunque trattato di urgenze, per cui il ritardo non ha fortunatamente comportato gravi problemi o danni».

© CdT/Archivio

