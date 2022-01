Di primo acchito quasi tutti hanno pensato al Casinò di Campione. Ma la «cattedrale laica» di Mario Botta giace su suolo italiano e quindi non può aggiudicarsi il titolo di «casa più brutta del cantone». Tuttavia anche al di qua della ramina i contendenti non mancano. Da Chiasso a Locarno passando per Paradiso, dieci architetti e il presidente della STAN (Società ticinese per l’arte e la natura) hanno raccolto la nostra sollecitazione cercando di individuare i più emblematici modelli di bruttezza nel patrimonio immobiliare cantonale.

«Manifestamente deturpanti»«Non vorrei offendere dei colleghi - esordisce Giampiero Camponovo, architetto con oltre centocinquanta costruzioni all’attivo, da Palazzo Mantegazza alla ristrutturazione dell’ex Palace a Lugano –. La bellezza e la bruttezza sono sempre...