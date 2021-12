Stava tornando a casa in bicicletta quando, all’imbocco di una rotonda, vide una scena che ancora oggi non è riuscito a cancellare dalla propria mente. «Attaccati a un cartello stradale c’erano delle mani e dei piedi amputati - ricorda -, mentre dall’altra parte della rotonda erano stati appesi dei corpi. Per tre giorni non sono riuscito né a mangiare né a parlare». Era una scena troppo atroce anche per chi, come Massood Sanjer, era ben consapevole del rischio di saltare in aria da un momento all’altro in quella polveriera che era Kabul. Ai tempi in cui lavorava in radio, sette suoi colleghi erano rimasti uccisi mentre viaggiavano sul bus aziendale, altri due avevano perso la vita mentre si trovavano sul luogo di un precedente attentato. Lo stesso edificio della radio si trovava a poca distanza dal luogo in cui nel maggio 2017 un’esplosione uccise più di 150 persone e squarciò l’ambasciata tedesca. Ma lui - che lunedì sera sarà ospite alla RSI, Rete Due e LA 2 - è sempre voluto restare a Kabul. «Come giornalista, sentivo di avere un dovere morale - spiega -. Come conduttore di una delle emissioni radiofoniche più seguite del paese, volevo trasmettere forza e speranza ai miei ascoltatori».

Voice of Sharia

Massood Sanjer ha retto la pressione. Fino allo scorso mese di agosto, quando il ritorno al potere dei talebani l’ha indotto a fuggire in Turchia, dove in precedenza si erano già rifugiati sua moglie e i suoi figli. «Purtroppo conosco molto bene i talebani - afferma -, quando hanno rovesciato il governo precedente sapevo benissimo a cosa sarebbe andato incontro il Paese». Curiosamente, la carriera radiofonica di Sanjer era iniziata proprio con i talebani. Più precisamente a Voice of Sharia, l’emittente ufficiale dei fondamentalisti islamici afghani. Era il 1996, i talebani avevano appena preso il potere e cercavano qualcuno che leggesse il loro notiziario in lingua inglese. Sanjer, che aveva imparato l’inglese guardando la televisione con un’antenna clandestina, venne invitato da un amico a candidarsi. «Ai tempi i posti di lavoro erano rari - ricorda - per cui accettai. Venni assunto e divenni la voce ufficiale dei talebani in lingua inglese». Ogni parola che usciva dalla bocca di Sanjer era rigorosamente controllata. Guai a sgarrare. Un’esperienza per certi versi traumatica. Ma che gli è tornata utile quando, dopo l’11 settembre, gli americani hanno invaso l’Afghanistan, posto fine al regime dei talebani e silenziato Voice of Sharia. È stato allora che Sanjer ha fondato la sua radio, Arman FM. Una radio libera, con tanto di palinsesto musicale.

Gli inni dei talebani

Ed è proprio la musica la prima vittima del ritorno al potere dei talebani. Oggi la ricchezza della produzione artistica afghana e internazionale è stata sostituita dalle sole canzoni ammesse, gli inni dei talebani. Oggi la relativa libertà giornalistica di cui Sanjer e colleghi disponevano è stata sostituita da bollettini informativi calati dall’alto. «Ho pianto per un mese intero - racconta -. Quella radio era la mia creatura, l’ho fondata io nel 2003 e ho contribuito a farla diventare la voce della gente comune. Ogni mattina gli ascoltatori mi chiamavano, mi sottoponevano i loro problemi e io li rigiravo alle autorità. Siamo stati una voce critica molto apprezzata dai cittadini. Ma era ovvio che con il ritorno dei talebani tutto sarebbe finito».

La fuga e la speranza

I giornalisti di Arman FM e delle altre emittenti del gruppo sono quasi tutti fuggiti. Chi in America, chi in Europa, chi in Turchia, come Massood Sanjer. «Lavoro da remoto - spiega -, la radio è ancora in onda. Ma è profondamente cambiata. Non so per quanto tempo andrà ancora avanti». In pochi giorni è svanito il lavoro di parecchi anni. Per i talebani tornare a riprendersi quel potere che avevano già avuto tra il 1996 e il 2001 è stato fin troppo facile. «Penso che il loro ritorno - osserva Sanjer - sia stato favorito dal fatto che la gente era stufa della corruzione del governo. Non era più pronta a sostenerlo». Tuttavia Sanjer non crede che l’Afghanistan piomberà di nuovo in quell’oscurantismo che ha caratterizzato il primo regime talebano. «La nazione non è più la stessa - afferma -. Abbiamo vissuto vent’anni di progresso, abbiamo assaporato la libertà, abbiamo scoperto la tecnologia, ci siamo connessi al mondo. I semi sono stati piantati. Credo che la nazione non vi rinuncerà così facilmente. Sono fiducioso che un giorno potrò tornare dalla mia radio».

©CdT.ch - Riproduzione riservata