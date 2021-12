«La sfera di cristallo la fornisce lei?», replica l’infettivologo e accademico italiano Massimo Galli al cronista che gli domanda una previsione sul fronte COVID per il 2022. Primario di malattie infettive al Sacco di Milano da poco in pensione, docente alla Statale, è diventato un punto di riferimento per la pandemia. Schietto, tono (bonariamente) burbero, non utilizza termini altisonanti e si fa capire da tutti. Tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, è stato uno dei maggiori studiosi nel campo dell’AIDS, a lui si devono tanti passi avanti anche nelle cure. Autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, è segretario di due organizzazioni di volontariato.

No, professore, nessuna sfera di cristallo. Ma lei sicuramente qualcosa può dirci lo stesso su quello che ci aspetta il prossimo anno.

«Siamo di fronte a un quadro che ci costringe a navigare a vista».

Tutto qui?

«Aggiungo che possiamo permetterci anche un ragionevole ottimismo vista la presenza del vaccino. Ma...».

Adesso ci smonta quella lieve speranza?

«L’ho detto e ridetto migliaia di volte in questi mesi: solo se tutti ne approfittiamo. Solo se tutti coloro che hanno fatto le due dosi si sottopongono anche alla terza, e il prima possibile. E solo se gli indecisi finalmente si faranno pungere».

Aspetto più complicato quest’ultimo, no?

«Se dopo quasi un anno dall’arrivo del vaccino ancora c’è chi fa resistenza, sarà molto difficile far cambiare idea a queste persone».

Dobbiamo capire bene che bisogna assolutamente trovare la maniera di vaccinare tutti, intendo dire tutto il mondo

C’è poi il discorso dei Paesi poveri, che non hanno accesso alla profilassi. Che fare?

«Questo è un punto fondamentale. Dobbiamo capire bene che bisogna assolutamente trovare la maniera di vaccinare tutti, intendo dire tutto il mondo».

Anche per evitare il rischio di pericolose mutazioni future del virus?

«Proprio così. Omicron, l’ultima variante con cui stiamo tutti facendo i conti, dimostra questa necessità. Ovvero, più il virus continua a circolare in quei Paesi che non possono accedere al vaccino e più circolerà anche nei Paesi ricchi».

Questo, egoisticamente, dovrebbe spingerci a dare una mano agli Stati meno fortunati?

«Sarebbe un’occasione d’oro per ridurre le disuguaglianze a livello mondiale e investire per la salute di tutti. Non è una carità, è una necessità condivisa di cui dobbiamo prendere coscienza. E prima lo facciamo, prima usciamo da questo incubo».

E secondo lei è una cosa fattibile?

«È l’unica strada percorribile. Fintanto che il virus continuerà a circolare dovremo fare i conti con la malattia. Omicron, con le sue trentadue mutazioni della proteina Spike, nasce proprio nel sud del mondo, in Africa, dove è ancora ben presente l’Hiv non curata. Un contesto ideale per lo sviluppo di virus mutati, dato che il sistema immunitario della popolazione non riesce a liberarsene in fretta. In questo modo il virus ha il tempo di mutare e poi succede quello che stiamo vedendo ora».

Della variante Omicron si sa ancora poco, se non il fatto che presenta molte mutazioni. Questo è un aspetto davvero così preoccupante?

«In realtà Omicron potrebbe rivelarsi meno efficiente di quanto temiamo. E sotto diversi punti di vista. Non è un virus meno diffusivo, questo no, ma dal profilo della patogenicità potrebbe essere meno aggressivo».

Ovvero?

«Quando un virus continua a mutare capita che perda forza. E pure la capacità di mutare. È quello che ci auguriamo in questo caso».

Ovvio che ci saranno ancora dei decessi, anche se meno rispetto alle prime ondate. Ma è evidente che i decessi dipendono anche dal volume totale degli infettati

Altrimenti?

«Oggi come oggi nessuno può saperlo. Anche perché un conto è dire ‘è un virus meno patogeno’, un altro è dire ‘è innocuo’. Ovvio che ci saranno ancora dei decessi, anche se meno rispetto alle prime ondate. Ma è evidente che i decessi dipendono anche dal volume totale degli infettati. Sui grossi numeri i morti ci sono sempre, è inevitabile».

Lei si è espresso pubblicamente a favore dell’obbligo vaccinale.

«Ne sono convinto. Così come lo ero quando, a suo tempo, si parlava dell’obbligo in caso non si fosse riusciti ad avere il minimo indispensabile di vaccinazioni per il morbillo nei bambini».

Torniamo alla profilassi contro il coronavirus. Tra i detrattori del vaccino c’è chi sostiene sia pericoloso. Cosa risponde?

«Diciamo le cose come stanno:_quelli che alzano barriere contro il vaccino, tra l’altro con argomentazioni discutibilissime, sono coloro che non vogliono vaccinarsi o devono speculare su chi non vuole farlo».

Intanto i Paesi che se la passano meglio sul fronte pandemico sono quelli che hanno vaccinato di più. Come l’Italia.

«Una volta tanto, me lo lasci dire, l’indisciplinata Italia s’è dimostrata migliore di tanti altri Stati. Non per niente, grazie all’alto numero di vaccinati, sta pagando meno dazio in questo momento».

Torniamo al 2022. Cos’altro dire?

«Mi spiace ripetermi, ma tutto dipenderà da quanto potremo vaccinare, quindi ridurre la circolazione del virus, e impedirne un andamento nefasto. E da quanto riusciremo a mettere in protezione anche i Paesi poveri».

Sarà necessaria la quarta dose?

«È presto per dirlo. Potremmo arrivare a una situazione assimilabile all’influenza stagionale, per cui occorre ripetere la vaccinazione ogni anno».

Recentemente ha detto che nessuno deve sentirsi al sicuro. Anche chi si pensa Rambo, fa sport, è sanissimo. Ma è così tremendo questo virus?

«Beh, mica per niente l’ho definito un vero macellaio. Questo virus fa come gli pare. Inoltre, non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Ho visto atleti finire con un tubo in gola. Ecco perché vaccinarsi è fondamentale».

