Stefan Linder è cofondatore dello Swiss Economic Forum, l’evento più importante dell’economia, oltre che direttore di Iniziativa Svizzera (sostenuta da F.G. Pfister Holding SA) che si occupa di promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione a livello nazionale. Dal suo osservatorio privilegiato ha una visione d’insieme di quanto accade nei settori produttivi.

Come Iniziativa Svizzera in questa edizione del «Prix Suisse» avete premiato un imprenditore come Peter Spuhler che in trent’anni è stato capace di trasformare una piccola azienda a Bussnang in un grande gruppo che garantisce 13 mila posti di lavoro. Quanto hanno contribuito le condizioni quadro (stabilità, certezza del diritto, infrastrutture...) della Svizzera?

«Sì, abbiamo ottime condizioni quadro. In particolare un grande potenziale di professionisti preparati, abbiamo qualità, un alto livello di identificazione con il lavoro e, naturalmente, l’aspetto geografico gioca a nostro favore. La Svizzera si trova nel cuore dell’Europa, ha adeguati collegamenti internazionali e gode di un’ottima reputazione all’estero».

Basta tutto questo?

«No, serve intuito e innovazione, qualità che ha dimostrato Peter Spuhler. Bisogna poi conoscere le opportunità di mercato e mettere in pratica un’idea imprenditoriale con coraggio, capacità di rischio, duro lavoro».

Essendo noi un piccolo popolo di montagna, abbiamo costruito presto ferrovie in vetta, abbiamo scalato pendii usando ruote dentate e sfidato neve, ghiaccio e basse temperature

Spuhler ha parlato degli svizzeri come di un «piccolo popolo di montagna bellicoso». Secondo lei come si fa a ribaltare una posizione di partenza di debolezza (essere un piccolo Paese) in un vantaggio in tempi di globalizzazione?

«Serve qualità, flessibilità e affidabilità, oltre che - ripeto - capacità di innovazione. Bisogna essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Poi, non bisogna mai fermarsi e ritenersi soddisfatti di ciò che si è realizzato, inoltre bisogna guardare avanti cercando di migliorare sempre. Essendo noi un piccolo popolo di montagna, abbiamo costruito presto ferrovie in vetta (Jungfraujoch, Gornergrat, Pilatus ecc.), abbiamo scalato pendii usando ruote dentate e sfidato neve, ghiaccio e basse temperature. Oggi i nostri ingegneri sanno come affrontare i problemi e sviluppare prodotti che funzionano nei mercati mondiali in tutte le condizioni».

Iniziativa Svizzera è un’agenzia di promozione economica e sociale senza scopo di lucro. Ma è anche il proseguimento di una storia imprenditoriale visto che è finanziata dalla Fondazione F.G. Pfister legata alla catena di negozi di mobili fondata nel 1882. Promuovere economia e imprenditorialità è dunque la vostra priorità?

«Promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione è il nostro obiettivo finale. Mobili Pfister è un pioniere e un innovatore da oltre 137 anni. Questa è sempre stata una parte importante del DNA dell’azienda. Manteniamo questi valori anche senza più vendere mobili».

In questi anni vi siete interrogati su come può crescere il Paese. Oggi con la COVID tuttavia più settori sono in difficoltà. Dal suo osservatorio privilegiato che idea si è fatto, come sta la Svizzera?

«Rispetto ad altri Paesi la Svizzera sta andando molto bene. A volte ci lamentiamo e spesso non sappiamo apprezzare ciò che abbiamo. Negli ultimi anni abbiamo registrato una spinta nel settore della digitalizzazione, che ci ha catapultato in avanti di almeno 5-10 anni. Non appena la pandemia sarà finita, decolleremo. Grazie al lavoro a orario ridotto e agli aiuti pubblici, l’occupazione è stata garantita in quasi tutti i settori, nonostante la COVID e il lockdown. Il knowhow nelle aziende è così assicurato, poi con il 2,4% abbiamo uno dei tassi di disoccupazione più bassi al mondo. Questo nonostante due anni di pandemia».

Lei, insieme a Peter Stähli, ha iniziato a promuovere l’economia negli anni Novanta con lo «Swiss Economic Forum». E poi avete creato organizzazioni per stimolare l’imprenditorialità giovanile. Vede una nuova classe imprenditoriale?

«Sì, sicuramente. Ci sono giovani preparati, motivati, pronti a percorrere nuove strade, correre rischi e mettere da parte i vantaggi di un impiego sicuro a favore di una start-up. Quello che stiamo osservando sempre più oggi sono team composti da 2 a 5 persone che si completano e si motivano a vicenda. Portare al successo una start-up è ancora estremamente difficile e richiede costanza e disciplina».

La qualità più importante per un’azienda di successo è quella di essere molto vicina al mercato e ai clienti. Devi essere flessibile per cogliere le richieste dei clienti e adattarti ai cambiamenti di mercato senza ritardi

Oggi si parla di etica e responsabilità sociale delle aziende, di sostenibilità, energia pulita, di legare il mondo del lavoro ai programmi e alle materie di studio di università e scuole universitarie. Secondo lei si va verso questa direzione o termini come etica e sostenibilità restano parole vuote?

«Le aziende che non hanno ancora riconosciuto questi segni dei tempi avranno difficoltà. Questo è un prerequisito di successo».

Curiosità, competenza, coraggio, capacità di leggere i tempi: quali sono le caratteristiche più importanti di un imprenditore in tempi come questi dove il mercato cambia rapidamente?

«La qualità più importante per un’azienda di successo è quella di essere molto vicina al mercato e ai clienti. Devi essere flessibile per cogliere le richieste dei clienti e adattarti ai cambiamenti di mercato senza ritardi. Bisogna capire quali saranno i requisiti da 1 a 3 anni e questo richiede una forte cultura aziendale che permette anche gli errori e incoraggi i dipendenti ad andare avanti e osare qualcosa di nuovo».

Arboloom, che ha creato un nuovo materiale sostenibile in legno e Connexa Helvetica, start-up che ha sviluppato un programma di trasferimento di conoscenze tra generazioni al di là dell’area linguistica, sono i due progetti che avete scelto di sostenere quest’anno. Con quali criteri?

«Siamo rimasti colpiti positivamente dall’idea di Arboloom. La start-up si basa interamente sulla sostenibilità e sul legno, disponibile in grandi quantità in Svizzera. Questo accorcia e rivoluziona l’intera catena di produzione e mostra quale potenziale ci sia nel campo della sostenibilità e dell’ecologia. Una tazza-bicchiere prodotta da Arboloom, ad esempio, costa circa 4 centesimi in più di una tazza di cartone importata, tuttavia utilizza circa il 70% in meno di risorse. Con Connexa-Helvetica invece vogliamo riavvicinare le diverse regioni linguistiche e promuovere un forte senso del “Noi” nel nostro Paese. Allo stesso tempo siamo convinti che non dobbiamo tralasciare l’esperienza professionale e di vita degli over 65. Con questo progetto promuoviamo lo scambio tra giovani e meno giovani e questo in tutte e quattro le lingue nazionali».

Oggi la Svizzera viaggia a due velocità. Abbiamo aree in crescita, agili e capaci di cogliere i cambiamenti, come Zurigo. E altre che invece fanno fatica. Come si può invertire questa tendenza?

«Ciò che mi preoccupa di più è osservare il solco fra centro e periferia. Un fenomeno che emerge anche nelle votazioni nazionali. Ci sono aree economiche forti come Basilea, Zurigo, Losanna. Tuttavia, dobbiamo stare molto attenti a non trascurare le regioni più deboli della Svizzera. Grazie alle brevi distanze e all’eccellente infrastruttura, possiamo affrontare bene questa sfida. Anche qui la digitalizzazione offre grandi opportunità».

Che idea si è fatto del Ticino, osservandolo attraverso il suo bagaglio di conoscenze acquisite in questi anni di forum, convegni e confronti?

«Noi svizzero-tedeschi conosciamo il Ticino soprattutto come cantone di villeggiatura. Purtroppo, dal punto di vista economico, il cantone meridionale è poco presente, soprattutto nella Svizzera tedesca. Ci sono aziende innovative, in alcuni casi anche leader, che dal Ticino stanno conquistando i mercati mondiali. Vorrei che lo scambio e il networking fossero migliorati in futuro. Il Ticino è un cantone bellissimo e grazie alla sua vicinanza al nord Italia ha opportunità molto interessanti».

