C’è una valle in Ticino che, domenica scorsa, ha accolto a larga maggioranza il pacchetto di aiuti a favore dei media. È la Valle Rovana. A Cerentino i favorevoli sono stati addirittura il 74%, record cantonale. «Io senza giornali sarei persa - afferma Margherita Beroggi, titolare dell’Osteria Centrale, l’unico esercizio pubblico di Cerentino -. Me ne sono resa ancora più conto durante i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia. Ogni mattina l’arrivo dei giornali era qualcosa di confortante. Il mio collegamento con il mondo. Peccato solo che non ci siano quasi mai articoli sulla nostra valle».

Sul tavolo dell’osteria ci sono i due quotidiani ticinesi. Tutti gli avventori che entrano si fermano a sfogliarli. In generale iniziando dal fondo. «Io leggo solo gli annunci funebri - dice Marco...