Il cambiamento climatico spinge in altitudine gli insetti erbivori di pianura, come ad esempio le cavallette, con grosse conseguenze sulla diversità della flora alpina, già sottoposta all’aumento della temperatura. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Neuchâtel, del Politecnico di Zurigo e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL pubblicato oggi sulla rivista Science.