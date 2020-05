Parigi manda in pensione il vecchio franco CFA, acronimo di Comunità Finanziaria Africana, la moneta unica ancora in vigore nei Paesi africani quasi tutti ex colonie francesi. Il Consiglio dei ministri ha adottato il testo attesissimo dai Paesi dell’Unione monetaria dell’Africa occidentale, che mette fine al sistema gestito da Parigi e dà il via alla trasformazione del CFA in Eco, mantenendo la parità fissa con l’Euro.