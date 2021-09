«Quando tutto gira in ideologia, il bene fatto dall’avversario viene spacciato per male e ad essere infangato non è solo il nemico, ma l’idea stessa di verità». Così concludeva la sua recente lettera dedicata agli attacchi contro Gino Strada. E già sarebbe un monito più che sufficiente per rivalutare azioni, comportamenti, senso di civiltà. Ma quanti operano ancora scelte di campo sorrette da consapevoli adesioni ideologiche? A quanti non basta ormai il solo colore della casacca, senza particolari analisi, comprensioni, approfondimenti? Gli analfabetismi di ritorno anche in politica generano schiere di hooligans che manco ricordano più quali partite si stiano giocando, o sbaglio? Poi certo, le ideologie non possono essere un surrogato delle idee, bensì un supporto per il fiorire di progetti...