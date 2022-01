Caro Carlo, nel continuo mutare di tutto, c’è un proverbio che conserva la sua attualità: «Carta canta». Soprattutto oggi c’è bisogno di parole ferme, chiare e scritte nero su bianco. Sostengo il pacchetto a favore dei media perché convinto che un pluralismo nella stampa scritta è ricchezza per il Paese, valore per il confronto civile delle idee, arricchimento informativo e culturale, memoria non manipolabile per il futuro. Il mio è anche un «sì» di coerenza con l’impegno profuso negli scorsi anni nel promuovere e difendere il «Giornale del Popolo».

Mons. Pier Giacomo Grampa, Loverciano

La risposta

Caro don Mino, grazie per il sostegno alla riserva indiana dei media a rischio d’estinzione. Sottoscrivo i suoi argomenti: la difesa del pluralismo dell’informazione, il confronto civile delle idee,...