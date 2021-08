Un grande ci ha lasciato. Ho fortemente impresso nella mia mente uno spezzone di filmato, dove un giovane disabile in sedia a rotelle sfida il campione in una partita a ping pong. L’antagonista pure lui, alla pari scende in campo in sedia a rotelle. Nel mio intimo ho percepito questo gesto come segno di rispetto con i meno dotati e meno fortunati. Questo era Marco! Un grande.

Alessandro Bianchi, Meride

La risposta

Caro Alessandro Bianchi, grazie a un caro amico che praticava lo stesso sport e l’ha visto in azione molti anni fa so che, in Ticino, Marco Borradori era considerato uno dei migliori pongisti in circolazione. Il filmato targato RSI è del 2016 e mostra Borradori che sfida Antonio Beffa nell’ambito della rubrica Abile/Disabile, uscendone sconfitto. «Mettersi per un breve momento nei panni...