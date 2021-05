A 74 anni suonati a non so come e cosa potrebbe comportare una mia reazione su quell’oggetto infernale: il telefonino. Per quanto conti fino a dieci prima di parlare, non riesco a non dire a mia nipote che mi piacerebbe trascorrere una serata in famiglia all’insegna del divertimento. Il cellulare a volte mi ruba mia nipote e se penso che il primo gliel’ho regalato io... Ripenso a quando mio figlio dodicenne mi chiedeva di scendere in cortile perché il pallone era finito sull’albero. Oggi basta ricollegare il cavo della linea internet e i ragazzi si zittiscono. Siamo stati noi a consegnare loro questo mezzo creando una generazione incapace di scoprire la noia e desiderosa del «tutto subito». Prima di dire «questi giovani» pensiamo però a cosa abbiamo fatto noi per beneficiare di quell’attimo...