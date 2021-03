Caro Silini, il proprio ufficio postale, con la farmacia è sempre stato il nostro negozio amico. Un giorno è arrivata la razionalizzazione e per spedire un pacco abbiamo cominciato a entrare in una farmacia, in un alimentari, in una casa per anziani... Con il coronavirus la casa per anziani non può più accogliere lo sportello postale e, con un automatismo privo di raziocinio, la clientela afferente a Loreto è assegnata al comune di Paradiso, senza tener conto della distanza per quanti abitano a nord di Via Adamini fin verso la stazione. L’ho realizzato in agosto camminando a piedi per quasi un chilometro mezzo lungo Via Maraini, sicura si trattasse di un errore o di una soluzione temporanea, ma così non era. A 300 metri da casa c’è lo sportello di Besso, a 400 quello di Via Sorengo, a 500 quello...