Chi ha diritto ad essere vaccinato per primo

Sul Blick online è apparsa un’intervista di fine anno al filosofo e fisico Ludwig Hasler che mi ha molto intrigata, trovandomi d’accordo su tutto il suo pensiero. A proposito della pandemia cita una frase ripetuta fino alla noia alle conferenze stampa “ogni morte è una di troppo”, citazione con la quale lui non si trova d’accordo anzi la trova ipocrita compresa la tristezza e la mestizia con la quale si esternava il fatto degli anziani relegati in solitudine nelle case di riposo quando già normalmente più della metà di essi (COVID o non COVID) non ricevono alcuna visita. Nella nostra società la morte è un tabù, eppure ogni giorno ci dobbiamo confrontare con essa. “Chi non ama la morte non ama la vita” ho letto questa frase da qualche parte e la condivido in pieno.

