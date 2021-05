Colleghi, speriamo che la corte sia clemente

Ho letto «l’opinione» apparsa sul CdT dell’avvocato Renzo Galfetti e mi sento di proporre qualche riflessione dettata dalla quarantennale esperienza acquisita sul campo. Nelle sue righe del 25 maggio Galfetti non nasconde una viscerale antipatia per i media. Media che danno fastidio quando si occupano di cronaca giudiziaria, media a cui non va assolutamente lasciata – scrive – «la facoltà di riportare, a loro giudizio e con la pretestuosa garanzia della loro etica professionale, i nomi delle persone oggetto di procedimento penale» cosa che secondo il legale è «pericolosissimo, iniquo e terribile». Dimentica però che un procedimento penale è un atto pubblico, perciò è aperto a ogni cittadino maggiorenne che, partecipandovi di diritto in qualità di spettatore, viene a sapere nome e cognome dell’imputato,...