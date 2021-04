Come formichine dentro un Paradiso ripido

Perché amo la montagna? Basta guardarla. Ne sono innamorata dall’alba al tramonto. Le cime sono le ultime ad addormentarsi e le prime a risvegliarsi perché iI sole, quando sorge, non resiste: le bacia subito e fatica ad abbandonarle quando viene sera. Mi chiedono se non ne abbia mai paura. Certo che sì. Ma voi, quando siete innamorati, non avete paura? Il cuore batte forte, le mani tremano e sudano freddo. Poi accade la magia e tutto si placa. Il pendio ripido mi svela un fiore solitario, un rapace indica il cielo limpido, la roccia libera il calore accumulato durante il giorno: la vertigine s’addolcisce, il pericolo diviene morbido. Così la montagna sa rassicurare. Sono incantata dalla sua bellezza. Anche dai temporali, dalle nubi minacciose, dal freddo pungente, dal tonfo dei ghiacciai: la...