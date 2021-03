Come salvare dall’oblio le cose che contano

«Se vi va, chiamatela rivincita della vita analogica». Questo l’incipit di Carlo Silini allo «Svuotate i vostri cassetti», in prima pagina del CdT (sabato 20.2.21). Ma Carlo, chi vuoi prendere in giro? Forse tutti coloro – la maggioranza delle persone – che oggi ballano, oltre che ai ritmi del coronavirus, ancor di più ai ritmi degli (sic) algoritmi? Certo, esiste un problema di fondo, quello della conservazione (selettiva) della memoria, e delle memorie. Che si fa urgente nel «tempo della saturazione delle immagini». Un problema – che con l’avvento del digitale – sta diventando quasi drammatico. Pensando soprattutto alle generazioni future. E che per questo andrebbe al più presto oggi chiarito, affrontato... E possibilmente risolto. Ma come, da chi, con quali mezzi? Con quale vaccino? Ma...