Caro Carlo, in un importante articolo su questo giornale ho letto che anche dei talebani soffrono la fame e possono mangiare, senza pagare, nei ristoranti di Kabul. Qui vorrei fare un’aggiunta. Quattro nostri amici afghani raccontano che le loro famiglie che vivono in diverse province devono dare da mangiare a gruppi di talebani da sei a dieci persone, ogni settimana o ogni dieci giorni. Queste famiglie e molte altre in Afghanistan sono costretta dai talebani, sempre armati, a dare loro del cibo. Si tratta di estorsione! Queste famiglie hanno loro stesse poco da mangiare, e pochi soldi, perché moltissimi hanno perso il lavoro da quando i talebani sono al governo. Per aiutare i loro familiari a sopravvivere, i nostri amici mandano loro periodicamente 100 – 200 franchi. Un altro afghano, ha...