Dio, il coronavirus e il Paradiso che si svuota

Dottrina cattolica si basa, senza eccezioni, sul creativismo e non accetta qualsiasi evoluzione. Tutto è creato da Dio. Le nuove generazioni di Pontefici, vista l’assurdità di tale argomentazione, si barcamenano alla bell’e meglio fra scoperte scientifiche e dottrina, cercando di non farsi spennacchiare dagli artigli degli ortodossi, che già tacciano il buon Francesco di eresia. Di conseguenza la COVID, la Sars, ecc. sono stati messi al mondo da quel Dio, che noi chiamiamo Padre nostro. Un bel padre! Chi non crede alla Dottrina non è cattolico! E dato che il dogma prevede che solo i cattolici si salvano......il Paradiso si svuoterà... Buon anno e cari saluti.

Silvano Mascheroni, Monteggio

La risposta

Caro Silvano Mascheroni, trovo curioso - persino divertente - che si preoccupi tanto per lo svuotamento...