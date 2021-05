Gentile Silini, ascoltavo al TG Samia Hurst-Majno, vicepresidentessa della Task force COVID-19. La questione: è etico vaccinare i giovani olimpionici a Berna, ma non aver finito con la vaccinazione di persone vulnerabili nei cantoni? Per la Hurst va tutto bene, perché da noi di vaccino ce n’è per tutti. Mentre certo «sarebbe molto più problematico» nei Paesi più poveri, perché mancano dosi. Questa idea di etica mi sorprende. Certo, nella nostra globalizzazione se i Paesi economicamente «sviluppati» stan fermi, gli altri ne soffrono. E quindi ci vacciniamo in fretta. Ma di etico non c’è nulla in tutto ciò. L’etica si basa sull’uguaglianza e l’uguaglianza non ha frontiere. Achille Mbembe, filosofo africano, spiega che la globalizzazione ha portato con sé una logica di chiusura del mondo a zone....