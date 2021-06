Anche come novantasettenne non posso far a meno di esprimere oltre alle mie lacrime, tutta la rabbia e disperazione nel leggere che un assassino di una ferocia inaudita di nome Brusca, oltre ad aver assassinato il Dr. Falcone e la sua scorta premendo dall’alto della montagna il grilletto che fece la strage di Capaci, inoltre fece dissolvere nell’acido un bambino! Ha espiato i suoi 26 anni di galera ed ora? è tornato libero! Libero di tramare altre vendette? No, mi rifiuto di credere che sia giustizia lasciar libero un mostro del genere.

Maria Tosi, Locarno

La risposta

Cara Maria Tosi, il senso della giustizia - e, forse, più ancora dell’ingiustizia - non ha età. Mi colpisce molto la sua capacità di indignazione. Di solito, varcata una certa soglia anagrafica, osservo due tipi di reazione ai fatti...