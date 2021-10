È risaputo che il carattere di una persona è formato in parte dal proprio DNA e per il resto da influenze ambientali. Dal momento che non si possono ritenere responsabili i bimbi né della loro provenienza, né dell’ambiente in cui sono nati e cresciuti, si potrebbe giungere alla conclusione che in fondo il singolo individuo non può essere diverso da ciò che è effettivamente. Mi sembra scontato che possiamo essere stati influenzati da fatti, circostanze ed eventi che fanno una bella differenza: nascere da noi o in un Paese in guerra e in miseria, da genitori colti o ignoranti, ricchi o poveri, in una famiglia per bene o in una disastrata; o aver frequentato una scuola laica, una dai talebani o dai monaci tibetani. O è meglio dire: «Quello che eravamo non dipende da noi, ma quello che diventiamo...