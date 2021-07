Egregio Signor Carlo Silini, In margine al suo articolo del 2 luglio dove pontifica sui buralisti, evidentemente postali, con molto rammarico, e frustrazione, rilevo una grande contraddizione e ignoranza in materia postale. I buralisti, o categoria dei buralisti, il fiore dell’occhiello della ormai lontana PTT, erano i funzionari i più interessati a prestare il miglior servizio postale possibile, essendo il cliente, o utente che dir si voglia, il loro pane quotidiano, avevano la massima cura e interesse a viziare e accattivarsi i loro clienti, e lei li ha volgarmente sviliti a svogliati fannulloni. Non posso accettare le sue supposizioni. Nella sua ignoranza in materia le è sfuggito inoltre il fatto che la categoria dei buralisti è stata la prima vittima di questa deprecabile rivoluzione postale,...