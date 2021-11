Dal suo scritto del 25.9.21 si evince subito da che parte sta! Quando cita i NO VAX con un commento verso il negativo, l’altra parte, citando Nobel in DISUSO e scienziati di FRONDA. Come giornalista professionista lei non dovrebbe avere una posizione neutra? A me manca un vero confronto in TV, radio e sui giornali. Nel mondo vi sono tanti importanti ed autorevoli medici e scienziati vari che sono contro il vaccino. E ciò che dicono si può leggere nelle riviste scientifiche e mediche più autorevoli e note internazionalmente. Dove sono i veri confronti degli scienziati pro e contro? Così facendo si toglierebbe nutrimento a tante fake news ed il pane ai complottisti. Mi sembra che la vera paura stia da parte dei giornalisti che evitano il confronto: perché? Non sarebbe il compito etico e morale...