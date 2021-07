I miei dubbi sui dubbi dei cardinali

Caro Signor Silini, ho vissuto una serie di anni in Ticino e compro talvolta qui a Zurigo il «Corriere del Ticino». Tempo fa sono rimasto colpito dalla sua rubrica, nella quale fa una stima di papa Francesco. Una stima molto unilaterale, come quella dei suoi critici. Questi cardinali che hanno rivolto qualche «dubia» al Papa certamente non erano motivati soltanto dalla paura di perdere i privilegi clericali, ma da una preoccupazione sincera. Il Papa ha mancato di chiarire le contraddizioni in «Amoris laetitia» che negano i suoi predecessori. I suoi elogi del Papa sono certamente anche giustificati. Anche a me pare che il Papa adesso segue un cammino buono e fa delle proposte buone. Ma mezza verità è pericolosa. Però, il nostro Signore Gesù vigila sempre.

Josef Köchle

Zurigo

La risposta

Caro Josef...