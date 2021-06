I veri amici non si riconoscono dai «like»

Sicuramente, la tecnologia, in questo periodo che stiamo attraversando, ha portato numerosi vantaggi innegabili. Ancora una volta, si è rivelata uno strumento fondamentale in tutti gli ambiti. Infatti, grazie ad essa, i nostri genitori hanno continuato il lavoro, le scuole non hanno interrotto l’insegnamento e, non per ultimo, ci ha permesso di non perdere di vista i nostri cari: come mia nonna, che con grande gioia ed orgoglio ha imparato ad usare le piattaforme informatiche per potermi contattare a suo piacimento. Noi giovani veniamo sempre accusati di dipendere dal cellulare: un’opinione che mi sento di condividere. In effetti, viviamo quotidianamente sui social network, non ci rendiamo conto di cosa sia veramente la vita e il mondo che ci circonda, piuttosto ci sentiamo inferiori rispetto...