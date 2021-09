Caro Carlo, come tanti ragazzi nati negli anni Ottanta, sono cresciuto a pane e videogiochi vivendo in prima persona tutte le polemiche destinate a questo medium: sono cose da bambini, inducono violenza, rincitrulliscono (o plagiano) i giovani. Eppure l’industria videoludica continua a toccare apici in termini di narrativa (pensiamo al successo di The Last of Us) e di fatturato, che a livello globale vale ormai più di quelli di musica e cinema messi insieme (!). Non hai l’impressione che la storia si ripeta, proprio come accadde per il fumetto, e che il videogioco sia giudicato a torto una forma espressiva inferiore? E che questo pregiudizio stia rallentando la crescita di un settore economico che potrebbe dare moltissimo alla Svizzera?

Mattia Bertoldi, Montagnola

La risposta

Caro Mattia Bertoldi,...