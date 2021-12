Ciao Carlo, ti scrivo sull’allattamento in pubblico. Assieme a molte mamme come me, avviso tutti che non ci copriremo mai e per nessuno. Perché questo per noi è nutrimento e amore puro, perché il corpo è mio e perché non mi interessano i giudizi degli altri. Ho allattato Furio per 3 anni, e l’ho adorato. Ora con Clino allattare è come rivedere una cara amica. Smetteremo quando lo decideremo noi, e fino ad allora i miei seni si vedranno dove, come e quando sarà necessario (quindi spesso, perché anche lui è un ciuccione...; qualcun’altra alza la mano per solidarietà?). Senza eccesso ma con tanto orgoglio e tanta gioia. E a te che hai dovuto sentire sguardi o frasi che ti hanno fatta sentire indecente, svergognata o sbagliata mentre allattavi, auguro di trovare in questo gesto potentissimo la...