Sono nato prima della guerra e non sopporto lo spreco. Essendo pure luganese di lunga data, passo ogni giorno in via Pioda, dove inciampo sempre davanti all’insegna luminosa, spenta da vari decenni, del cinema Corso, in uno dei punti più centrali della città. Mi recavo volentieri in quella sala a godermi film di attualità, non solo per la posizione centrale privilegiata, ma anche perché, in attesa della proiezione, ero posizionato su una comoda poltrona di uno dei cinematografi più belli della Svizzera, frutto del genio dell’architetto Tami. Si tratta anche di una costruzione storica datata 1954. Durante le proiezioni annuali dei film dedicati ai Diritti dell’uomo, mi sono reso conto di che spreco sia, e non soltanto di spazio, lasciare una sala di cinema di quelle dimensioni vuota. Al comune...