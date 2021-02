Nell’articolo «Dio ci guardi dai simboli di purezza» lei afferma che i simboli minacciosi di frange violente del mondo musulmano, come quelli sbandierati dall’ISIS, sono «lontani dallo spirito pacifico dell’islam». Non è così. Come prescrive espressamente e ripetutamente il Corano, i musulmani sono per principio tenuti a combattere (quindi a aggredirli) gli infedeli per costringerli, se le circostanze lo consentono, a sottomettersi alla legge islamica, la cosiddetta «sharia», ritenuta espressione diretta della volontà divina. Legge, questa, onnicomprensiva in quanto regola ogni aspetto della vita, non fa distinzione fra politica e religione, fra sacro e profano. Il che la rende automaticamente incompatibile con il nostro ordinamento sociale e statale. I musulmani potranno anche essere pacifici...