Il 20 gennaio scorso, nel suo primo discorso alla nazione il nuovo presidente degli USA Joe Biden ha esortato il suo popolo a difendere e realizzare democrazia, unità, riconciliazione e molto altro. Riferendo l’evento, nell’ambito del nostro Telegiornale la presentatrice ha chiesto a un esperto (professore universitario), se il discorso di Biden fosse stato «memorabile». La risposta fu: «No, forte, chiaro, ma...». Con tutto il rispetto e l’apprezzamento per l’analisi fatta, con la qualifica «no» ho avuto l’impressione che oggi un governante non sia tenuto in debita considerazione se in momenti difficili diffonde valori come riconciliazione, aiuto reciproco e speranza. In altre parole, i «Nicolao della Flüe» (per quanto attiene all’impegno di pacificatore del proprio popolo) sono rari e non...