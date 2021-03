L’esasperante lentezza dei vaccini

Gentile Carlo, ho due argomenti che mi preoccupano e stanno a cuore. I vaccini e le frontiere. Per quanto riguarda il primo argomento sostengo che la Svizzera, Paese ricco, avrebbe dovuto fare come Israele: comprare più vaccini anche se più cari. Quanto alle frontiere, l’Italia da tempo esige tamponi per noi svizzeri. Noi, invece, non controlliamo nulla, tutti entrano alla grande, per lavoro o svago, anche da zone altamente infettate (zone rosse) come ad esempio il comune di Viggiù. Sono per la reciprocità assoluta e dovremmo, parimenti, effettuare analoghi controlli anche se ciò comporta qualche disagio per i frontalieri. Che ne pensa?

Claudine Berti, Lugano

Egregio Signor Silini, ma che pasticcio ha fatto la Svizzera? Questo Paese tanto corretto e preciso, un Paese piccolo e ricco che non...