L’umanità futura e la lusinga del serpente

Stimato Signor Silini, dallo sviluppo dell’«Homo erectus» (1 milione di anni fa) e poi da quello dell’ «Homo sapiens» (150 mila anni or sono), il genere umano fu protagonista di civiltà, culture, sapienza di ogni genere. Giunto all’oggi come immaginare il lontanissimo futuro dell’individuo? Nella Genesi sta scritto: «... il serpente disse alla donna, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Sarà questo l’apice o viceversa la lusinga del serpente altro non è che l’eterno inganno con cui l’umanità deve costantemente confrontarsi? Al riguardo la pandemia dice qualcosa?

Abbondio Adobati, Melide

La risposta

Caro Abbondio Adobati, non ho ancora deciso se avevano ragione i pensatori illuministi e post illuministi, inventori del mito del progresso, convinti che la storia dell’uomo si sviluppi sempre verso il meglio o se aveva ragione Giovanbattista Vico, che vedeva dispiegarsi nei secoli e nei millenni il ripetersi ciclico di corsi e ricorsi storici, di picchi di civiltà che si susseguono ad abissi di barbarie e viceversa fino alla fine del mondo. E non credo che lo farò nei prossimi giorni, visto che la prova provata che sia vera l’una o l’altra ipotesi non l’avrò mai. Il minuscolo frammento temporale nel quale ci è dato di vivere non consente un’osservazione «scientifica» del fenomeno.

Ci sono molti epigoni degli illuministi. Immaginano un futuro più sereno per l’uomo, con un sacco di problemi in meno. Gli sviluppi delle tecnologie verdi, dell’agricoltura e dell’economia sostenibili, la domotica, l’intelligenza artificale e le prossime scoperte mediche miglioreranno senz’altro la nostra vita. Se non fosse che sul fronte opposto ci sono gli apocalittici secondo i quali il pianeta è moribondo e la nostra specie poco ci manca: stiamo per scoppiare dal caldo, il terrorismo è tutt’altro che estinto, la guerra è dietro l’angolo e le pandemie... beh, devo proprio finire la frase?

Perso per perso, butto là anche la mia ipotesi, basata su una sensazione che provo da anni: hanno torto sia gli uni che gli altri. Ci sono parti del pianeta e dell’umanità che avanzano a velocità folli verso un mondo tecnologicamente più performante e, nello stesso tempo, ce ne sono altre che ne sono completamente tagliate fuori, come dimostrano gli squilibri economici e sociali tra Paesi ricchi e Paesi poveri. E questa è una prima frattura all’interno dell’umanità. Il mondo della conoscenza può crescere finché si vuole, ma se la maggior parte degli abitanti del mondo non ne può approfittare che progresso è? Poi c’è una seconda frattura, perfino più profonda, ed è quella alla quale mi pare anche lei alluda quando parla della lusinga del serpente. Il prodigioso progresso sul piano materiale è un inganno se non siamo in grado di crescere su quello spirituale, se diventiamo più ricchi, forti e intelligenti, ma non sappiamo spezzarecon gli altri il pane della fratellanza. Il futuro è lontano, ma la soluzione è antica: avere o essere?Questo è il dilemma. In fin dei conti la risposta è facile.

