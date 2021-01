Egregio signor Silini, ho letto la sua proposta sul Corriere di sabato 2 gennaio. Approfitto della sua promessa attenzione ad ogni scritto avanzando la seguente proposta: il 2021 é l’anno del 700°della morte di Dante Alighieri. Allora perché non creare un inserto magari in diverse puntate del tipo « Intervista a Virgilio» per sviscerare , come un maestro sa fare, i temi importati della Divina Commedia utili per uscire dagli inferni del nostro vivere quotidiano e contribuire a migliorare il nostro modo di porsi in questa società. Magari trattati in un modo accessibile anche a quelli che come me « non sono dentro alle segrete cose» ma che sono sempre alla ricerca di nuovi spunti. Ne potrebbe nascere un bel dibattito. Chiudo chiedendo venia se ho peccato di presunzione, ma come Dante fa dire...